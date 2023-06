Di Marzio: “Brozovic, Inter infastidita: voleva accelerare su Frattesi”

L'Inter è infastidita per quanto sta succedendo con Brozovic. Gli emissari dell'Al-Nassr hanno abbassato l'offerta al club nerazzurro per il croato. C'era un accordo per 22 mln - ha spiegato Di Marzio a Skysport - e due mln sarebbero entrati come buonuscita al calciatore. Dopo aver cambiato le condizioni di ingaggio con il giocatore hanno offerto al club nerazzurro 15 mln, cioè 7 mln in meno rispetto a quanto pattuito nel giorno in cui erano stati nella sede nerazzurra a via della Liberazione e avevano incassato il sì dei dirigenti interisti alla cessione.

"C'era una cifra complessiva stabilita come budget per il calciatore che comprendeva cartellino e stipendio e quando quindi è stata aumentata l'offerta nei confronti di Brozovic si è abbassata quella per la società nerazzurra", ha spiegato il giornalista. Ma ovviamente l'Inter non ragiona in questi termini e ha bloccato l'operazione. I dirigenti, Marotta in primis che si trova a Rimini, intendeva chiudere entro oggi la cessione del centrocampista per provare a chiudere subito Frattesi o quantomeno per mantenere la priorità acquisita sul giocatore neroverde.