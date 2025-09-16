FC Inter 1908
Campos: “Donnarumma? Ha chiesto uno stipendio da vecchio PSG. La nostra politica…”

Le parole del dirigente del club parigino sulla decisione di non rinnovare il contratto con il portiere italiano
Eva A. Provenzano
La vittoria della Champions, il mancato rinnovo con il PSG ad un anno dalla scadenza, la rottura con la decisione del club francese di acquistare Chevalier e l'addio, con l'approdo al Manchester City. Gianluigi Donnarumma ha lasciato la Francia ed è approdato in Premier League e Luis Campos, dirigente della società parigina, ha spiegato perché.

«Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG. Donnarumma? Una combinazione di circostanze che ha portato a questa decisione che è arrivato quando ha chiesto uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell'attuale PSG...», ha detto

 «La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui. La stella del club è l'intero gruppo. La politica salariale si applica a tutti. La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il PSG. Vogliamo sempre giocare bene e vincere le partite. Con questa politica, tutti capiscono che l'allenatore non dà priorità in base allo status o al background del giocatore. Non è il tuo background che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica», ha aggiunto il dirigente.

(Fonte: RMC sport)

