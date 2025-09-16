Le parole del dirigente del club parigino sulla decisione di non rinnovare il contratto con il portiere italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre - 15:30

La vittoria della Champions, il mancato rinnovo con il PSG ad un anno dalla scadenza, la rottura con la decisione del club francese di acquistare Chevalier e l'addio, con l'approdo al Manchester City. Gianluigi Donnarumma ha lasciato la Francia ed è approdato in Premier League e Luis Campos, dirigente della società parigina, ha spiegato perché.

«Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG. Donnarumma? Una combinazione di circostanze che ha portato a questa decisione che è arrivato quando ha chiesto uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell'attuale PSG...», ha detto

«La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui. La stella del club è l'intero gruppo. La politica salariale si applica a tutti. La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il PSG. Vogliamo sempre giocare bene e vincere le partite. Con questa politica, tutti capiscono che l'allenatore non dà priorità in base allo status o al background del giocatore. Non è il tuo background che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica», ha aggiunto il dirigente.

(Fonte: RMC sport)