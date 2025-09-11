"Domenico Tedesco è stato nominato allenatore della squadra di calcio professionistica del nostro club. Ha firmato un contratto biennale con Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che ha indossato la nostra maglia a strisce per molti anni. I dettagli relativi alla cerimonia di firma per il nostro nuovo team di allenatori saranno condivisi in seguito", ha scritto il club turco - nel quale gioca Skriniar - nella nota con cui ha ufficializzato la notizia.

Le parole del tecnico

L'allenatore ha detto alla tv del club: «Come potete immaginare, il mio telefono aveva squillato un paio di volte da febbraio. Avevo sentito dirigenti dai cinque principali campionati europei – Inghilterra, Germania, Italia, Francia e Spagna – ma non avevo mai provato la sensazione che mi convincesse qualcosa. Ma quando ho sentito dell'offerta del Fenerbahçe, mi sono sentito completamente diverso. Ha avuto un impatto molto positivo su di me. Ha evocato un'ottima sensazione. Prima di tutto, ci sono tanti tifosi del Fenerbahçe in Germania. Ho anche così tanti amici che sono tifosi del Fenerbahçe. Quindi conosco quella sensazione. E volevo provare quella sensazione nella mia carriera perché mi è sempre piaciuto lavorare in club come questo. Mi è sempre piaciuto lavorare in club così grandi, dove i tifosi hanno un impatto così grande sulle persone».