Il nigeriano è tornato dalla pausa per le Nazionali e ha chiesto di allenarsi da solo. Juric ha parlato di situazione spiacevole

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 12:06)

Le parole di Jurichanno chiuso alle aspettative. Perché si pensava ad una possibile convocazione di Lookman per questo week-end, ma così non è stato. «La situazione è spiacevole, difficile e bruttina», ha detto l'allenatore dell'Atalanta a proposito del calciatore.

Il Giornale spiega che il nigeriano, rientrato dalle partite con la sua Nazionale, ha chiesto di allenarsi ancora da solo. "Nessun armistizio o pace all'orizzonte", si legge sul quotidiano. Il giocatore ha declinato l'invito a tornare ad allenarsi in gruppo e salterà la sfida con il Lecce.

"Il braccio di ferro con i Percassi va avanti ormai da mesi e non ha prodotto nessuna svolta. I bergamaschi hanno fatto muro davanti alla possibilità di cedere l'attaccante per 45 mln ma il giocatore non intende più giocare per la Dea. È guerra totale. Alla prossima puntata", scrive Schira.

(Fonte: Il Giornale)