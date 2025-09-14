Le parole di Jurichanno chiuso alle aspettative. Perché si pensava ad una possibile convocazione di Lookman per questo week-end, ma così non è stato. «La situazione è spiacevole, difficile e bruttina», ha detto l'allenatore dell'Atalanta a proposito del calciatore.
Il nigeriano è tornato dalla pausa per le Nazionali e ha chiesto di allenarsi da solo. Juric ha parlato di situazione spiacevole
Il Giornale spiega che il nigeriano, rientrato dalle partite con la sua Nazionale, ha chiesto di allenarsi ancora da solo. "Nessun armistizio o pace all'orizzonte", si legge sul quotidiano. Il giocatore ha declinato l'invito a tornare ad allenarsi in gruppo e salterà la sfida con il Lecce.
"Il braccio di ferro con i Percassi va avanti ormai da mesi e non ha prodotto nessuna svolta. I bergamaschi hanno fatto muro davanti alla possibilità di cedere l'attaccante per 45 mln ma il giocatore non intende più giocare per la Dea. È guerra totale. Alla prossima puntata", scrive Schira.
(Fonte: Il Giornale)
