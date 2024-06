L'Inter non ha riaperto il fascicolo Paulo Dybala e non lo farà: ecco la verità sulla clausola presente nel contratto

L'Inter non ha riaperto il fascicolo Paulo Dybala e non lo farà secondo le informazioni di FCIN1908.it. Ecco il punto sul futuro dell'argentino secondo Repubblica: "Capitolo Paulo Dybala. L’argentino, nonostante la clausola di 20 milioni per l’Italia, 12 per l’estero, è un punto fermo della Roma di De Rossi, che intorno alla sua figura vuole costruire la squadra del futuro", si legge.