Dzeko al Fenerbahce, affare ai dettagli. “Ma entro domani l’Inter annuncerà un rinnovo”

Per un Edin Dzeko che saluta l'Inter, c'è un altro giocatore in scadenza che firmerà a breve il rinnovo di contratto

Il futuro di Edin Dzeko, con ogni probabilità, sarà al Fenerbahce. "L’agente dell’attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, dopo i primi contatti con il club turco nelle ore successive alla finale di Champions, ieri è tornato a Istanbul per parlare con il Fenerbahçe del contratto biennale offerto al suo assistito, in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno. La società nerazzurra, che un paio di mesi fa aveva pensato di proporre un rinnovo annuale al centravanti, nelle ultime settimane ha scelto di lasciare cadere l'offerta e non proporre più a Dzeko, 37 anni, un prolungamento", spiega infatti Tuttosport.