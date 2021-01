Eriksen, niente PSG? Di Marzio: “Non sono così convinto che Pochettino lo voglia, anzi. E il Papu…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Gianluca Di Marzio ha parlato così del calciomercato di gennaio:

“Isco, Pogba e Locatelli non sono nomi da gennaio. Locatelli non si muove da Sassuolo. Messi? Sono sempre convinto che, essendoci le elezioni, un nuovo presidente non si può non presentare con un’offerta e credo continui lì. In Italia è da escludere a priori. Oggi poi il Barcellona non ha i soldi per prendere un sostituto di Messi. Pogba? Guadagna tanto ma tornerebbe volentieri alla Juventus, lo United ci ha puntato tanto e faranno di tutto per trattenerlo. Pogba potrebbe essere il tormentone della prossima estate”.

GENNAIO – “Milik, Eriksen e Gomez saranno i nomi di gennaio. Gomez? Situazione complicata, c’è stata una rottura con Gasperini e uno screzio forte col presidente, l’Atalanta non lo regala e non fa sconti, tanto meno alle squadre in competizione con l’Atalanta”.

ERIKSEN – “Non sono così convinto che Pochettino abbia inserito Eriksen nella lista dei desideri, anzi è il contrario. Mi dicono che al Tottenham non lo considerava da grandi partite”.