L’ex Inter Andrew Gravillon torna a giocare in Italia

Dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor, l'ex Inter Andrew Gravillon torna in Italia. L'ex difensore nerazzurro, che aveva giocato nelle giovanili nerazzurre tra il 2014 e il 2016, aveva giocato poi al Pescara ed è quindi un ritorno per lui perché firmerà proprio per il club abruzzese che milita in Serie B.