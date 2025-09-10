FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato L’ex Inter Andrew Gravillon torna a giocare in Italia

calciomercato

L’ex Inter Andrew Gravillon torna a giocare in Italia

Il difensore arriva da un brutto infortunio al crociato del ginocchio e dall'esperienza nel campionato turco
Eva A. Provenzano
Dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor, l'ex Inter Andrew Gravillon torna in Italia. L'ex difensore nerazzurro, che aveva giocato nelle giovanili nerazzurre tra il 2014 e il 2016, aveva giocato poi al Pescara ed è quindi un ritorno per lui perché firmerà proprio per il club abruzzese che milita in Serie B.

Reduce da un lungo stop per una rottura del crociato, l'ex nerazzurro, che aveva giocato anche nel Torino (in prestito dal Reims), torna quindi a giocare nel club abbruzzese. L'ufficialità arriverà dopo il superamento delle visite mediche.

 

