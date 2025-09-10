Dopo l'ultima esperienza all'Adana Demirspor, l'ex Inter Andrew Gravillon torna in Italia. L'ex difensore nerazzurro, che aveva giocato nelle giovanili nerazzurre tra il 2014 e il 2016, aveva giocato poi al Pescara ed è quindi un ritorno per lui perché firmerà proprio per il club abruzzese che milita in Serie B.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato L’ex Inter Andrew Gravillon torna a giocare in Italia
calciomercato
L’ex Inter Andrew Gravillon torna a giocare in Italia
Il difensore arriva da un brutto infortunio al crociato del ginocchio e dall'esperienza nel campionato turco
Reduce da un lungo stop per una rottura del crociato, l'ex nerazzurro, che aveva giocato anche nel Torino (in prestito dal Reims), torna quindi a giocare nel club abbruzzese. L'ufficialità arriverà dopo il superamento delle visite mediche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA