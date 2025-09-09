FC Inter 1908
Balzani: “Roma, a giugno sicura cessione big. Verrà scelta a gennaio e l’indiziato è…”

Balzani: “Roma, a giugno sicura cessione big. Verrà scelta a gennaio e l’indiziato è…” - immagine 1
Francesco Balzani, giornalista, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, ha parlato così della necessità della Roma di incassare plusvalenze
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Francesco Balzani, giornalista, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, ha parlato così della necessità della Roma di incassare plusvalenze entro il prossimo 30 giugno: "Ranieri fa anche da cassa di risonanza della proprietà, perché ora lui è un dirigente e la società ha questa linea, che non mi sorprende.

Balzani: “Roma, a giugno sicura cessione big. Verrà scelta a gennaio e l’indiziato è…”- immagine 2
Getty Images

La cifra dei 100 milioni di plusvalenze da fare è un po' inventata, però è vero che la Roma dovrà rientrare a livello di plusvalenze di almeno una sessantina di milioni. Poi un po' dipenderà anche dal cammino che farai in Europa League con i ricavi dello stadio e delle sponsorizzazioni, anche dall'eventuale ingresso in Champions, perché è vero che andrebbe a bilancio dopo, ma in questi casi la Uefa è più morbida sui paletti in caso di sforamento.

Balzani: “Roma, a giugno sicura cessione big. Verrà scelta a gennaio e l’indiziato è…”- immagine 3
KAISERSLAUTERN, GERMANY - JULY 26: Manu Kone of AS Roma during the pre-season match between Kaiserslautern and AS Roma at Fritz-Walter-Stadion on July 26, 2025 in Kaiserslautern, Germany. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

La realtà è questa: a giugno la Roma, anche se andrà in Champions, una cessione importante dovrà farla, se non va in Champions, ne farà probabilmente una grande e una media. Svilar, Koné e Ndicka, questi ti fanno più plusvalenze di un Soulé che hai pagato circa 30 milioni. La cessione da fare secondo me verrà stabilita già a gennaio, l'indiziato principale è Koné. Tutto questo sicuramente non aiuta Gasperini. Secondo me si poteva provare a temporeggiare".

