Francesco Balzani, giornalista, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, ha parlato così della necessità della Roma di incassare plusvalenze

Marco Astori Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 23:46)

Francesco Balzani, giornalista, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, ha parlato così della necessità della Roma di incassare plusvalenze entro il prossimo 30 giugno: "Ranieri fa anche da cassa di risonanza della proprietà, perché ora lui è un dirigente e la società ha questa linea, che non mi sorprende.

La cifra dei 100 milioni di plusvalenze da fare è un po' inventata, però è vero che la Roma dovrà rientrare a livello di plusvalenze di almeno una sessantina di milioni. Poi un po' dipenderà anche dal cammino che farai in Europa League con i ricavi dello stadio e delle sponsorizzazioni, anche dall'eventuale ingresso in Champions, perché è vero che andrebbe a bilancio dopo, ma in questi casi la Uefa è più morbida sui paletti in caso di sforamento.

La realtà è questa: a giugno la Roma, anche se andrà in Champions, una cessione importante dovrà farla, se non va in Champions, ne farà probabilmente una grande e una media. Svilar, Koné e Ndicka, questi ti fanno più plusvalenze di un Soulé che hai pagato circa 30 milioni. La cessione da fare secondo me verrà stabilita già a gennaio, l'indiziato principale è Koné. Tutto questo sicuramente non aiuta Gasperini. Secondo me si poteva provare a temporeggiare".