Il calciatore è stato escluso dalla lista Champions da Slot e dovrà giocarsi le sue chance in campionato

Anche se l'esclusione dalla lista Champions da parte di Slot lo ha colto contropiede, Federico Chiesa resta al Liverpool per giocarsi le sue chance. La Gazzetta dello Sport parla del giocatore, che non è stato convocato in questa pausa per le Nazionali neanche da Gattuso, e scrive: "Il giocatore italiano ritiene sia più qualificante mettersi in concorrenza con giocatori al top in un club di punta piuttosto che rischiare brutte figure in caso di un ritorno in Serie A o uno sbarco altrove non adeguato alle attese", si legge in un articolo dedicato all'ex Juve.