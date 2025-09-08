Anche se l'esclusione dalla lista Champions da parte di Slot lo ha colto contropiede, Federico Chiesa resta al Liverpool per giocarsi le sue chance. La Gazzetta dello Sport parla del giocatore, che non è stato convocato in questa pausa per le Nazionali neanche da Gattuso, e scrive: "Il giocatore italiano ritiene sia più qualificante mettersi in concorrenza con giocatori al top in un club di punta piuttosto che rischiare brutte figure in caso di un ritorno in Serie A o uno sbarco altrove non adeguato alle attese", si legge in un articolo dedicato all'ex Juve.
GdS – Chiesa resta al Liverpool e combatte. Con Inter e Napoli si parlava di…
E si torna a questa estate, quando Chiesaè stato accostato a Napoli e Inter. "Gli interessamenti dei due club - spiega la rosea - erano legati ad eventuali operazioni in prestito. Così in questo avvio di stagione Federico preferisce rimanere concentrato sul progetto Liverpool piuttosto che far trasparire mugugni pericolosi in questa fase iniziale della stagione".
"Del resto con i Reds ha sottoscritto un contratto per altri quattro anni con uno stipendio da 6,2 milioni netti a stagione. Difficile chiedere di più in questo momento. Certo, lo alletta la prospettiva di meritarsi una maglia da titolare per convincere Rino Gattuso a richiamarlo in azzurro in vista dell’avventura mondiale. Allo stesso modo, però, si rende conto di come sia pericoloso farsi distrarre da soluzioni a metà stagione quando ancora c’è tutto da giocare", conclude il sito del giornale sportivo.
