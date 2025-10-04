Il difensore ex Inter riparte dalla Folgore Caratese dopo la fine dell'avventura con il Monza: c'è l'annuncio ufficiale

Alessandro De Felice Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 03:02)

Luca Caldirola è un nuovo giocatore della Folgore Caratese. Il difensore ex Monza, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che ha debuttato in prima squadra nella stagione 2009/2010, quella memorabile del Triplete, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club brianzolo.

Dopo l’esperienza in nerazzurro ha girato l’Europa vestendo le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga). In Italia, Caldirola ha giocato con Cesena, Brescia, Benevento e Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022.

“Aveva offerte, anche diverse e con budget importanti, da squadre di serie B anche di alta classifica – commenta il presidente Criscitiello – ma ha deciso di restare in Brianza come scelta di vita. Sa benissimo che poteva fare altri anni di carriera, anche all’estero dove l’hanno cercato offrendo un ingaggio importante, ma ha apprezzato tanto la nostra società e la nostra organizzazione che ha ritenuto da massima categoria. Ovviamente alla domenica non andremo a giocare in certi campi, ma stiamo parlando di serie D dove ci dobbiamo sporcare i piedi senza mai tirarci indietro”.

Criscitiello ha poi aggiunto:

“Abbiamo sposato prima l’uomo e poi il calciatore – afferma il numero uno della scoietà – ma è ovvio che ce lo godiamo in questi mesi di campionato, non è un progetto a breve scadenza legato a questa stagione di serie D. Caldirola è una figura centrale per il progetto Folgore e speriamo di godercelo per tanti anni”.