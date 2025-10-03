L'allenatore della squadra rossoblù ha parlato in conferenza in occasione della gara con l'Udinese e si è soffermato sull'ex nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 20:46)

Alcune indiscrezioni, nei giorni scorsi, parlavano di un possibile approdo di Mario Balotelli al Cagliari per sostituire Andrea Belotti che nella gara con l'Inter si è rotto il crociato. All'allenatore del club sardo hanno chiesto se l'ex attaccante nerazzurro è una vera opzione.

«L'infortunio di Belotti ha messo del pepe sulla sconfitta con l'Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre», ha detto.

«Se prenderemo un sostituto? Faccio fatica a rispondere, anche per rispetto di Andrea. Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti del ragazzo», ha detto su un attaccante che eventualmente potrebbe essere preso nel mercato invernale qualora l'infortunio di Belotti lo rendesse necessario.

E su Balotelli, che invece è libero e può essere tesserato a parametro zero, ha aggiunto: «Balotelli? Anche lì, non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi», ha spiegato.

(Fonte: fantacalcio.it)