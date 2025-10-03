Nella scorsa stagione ha lavorato a Milano come Inzaghi e come lui potrebbe approdare ora nel campionato arabo. Sergio Conceicao era arrivato al posto di Fonseca a dicembre al Milan e a fine stagione è stato esonerato dal club rossonero. Ora è pronta per lui una nuova avventura: approderà all'Al-Ittihad.
Dopo Inzaghi anche Conceicao allenerà nel campionato saudita
L'ex allenatore del Milan sarebbe stato scelto per guidare nel campionato arabo l'Al-Ittihad
Il club saudita, che qualche giorno fa ha esonerato l'Inter Inter Laurent Blanc e che da alcune indiscrezioni stava anche valutando la figura di Spalletti per la panchina, ha raggiunto un accordo verbale con l'allenatore portoghese.
Lo ha raccontato su X Fabrizio Romano sottolineando che l'accordo con l'allenatore è già in fase avanzata. Si tratta per un dettaglio in particolare, la durata del contratto.
Dovrebbe trattarsi comunque di un accordo biennale e quindi è attesa l'ufficialità perché l'ex tecnico del Milan sembra aver già accettato il suo nuovo incarico.
