Ex Inter, UFFICIALE: Sanchez lascia l’Udinese e la Serie A, va al Siviglia

L’ex attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, lascia la Serie A. Il cileno ha salutato l’Udinese per tornare in Spagna e in Liga: vestirà la maglia del Sivglia.

"Si dividono le strade dell'Udinese e di Alexis Sanchez. Il club e la leggenda bianconera hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Alexis sarà sempre un emblema della storia dell'Udinese e tutta la società lo ringrazia per le pagine scritte insieme che resteranno impresse nella memoria dei nostri tifosi”.