L’ex attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, lascia la Serie A. Il cileno ha salutato l’Udinese per tornare in Spagna e in Liga: vestirà la maglia del Sivglia.
calciomercato
Ex Inter, UFFICIALE: Sanchez lascia l’Udinese e la Serie A, va al Siviglia
Il club friulano ha annunciato l’addio attraverso una nota ufficiale:
"Si dividono le strade dell'Udinese e di Alexis Sanchez. Il club e la leggenda bianconera hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Alexis sarà sempre un emblema della storia dell'Udinese e tutta la società lo ringrazia per le pagine scritte insieme che resteranno impresse nella memoria dei nostri tifosi”.
Contestualmente, il Siviglia ha comunicato l’arrivo di Sanchez:
“Il Siviglia e l'Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante cileno Alexis Sánchez per una stagione al club sivigliano. Con una carriera che pochi possono eguagliare e avendo giocato per molti dei più grandi club del mondo del calcio, Alexis arriva al Nervión per portare la sua esperienza e il suo istinto da goleador”.
