Ex Inter, UFFICIALE: Sanchez lascia l’Udinese e la Serie A, va al Siviglia

L'attaccante cileno lascia l'Italia per tornare nel campionato spagnolo: vestirà la maglia della società andalusa
Alessandro De Felice
L’ex attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, lascia la Serie A. Il cileno ha salutato l’Udinese per tornare in Spagna e in Liga: vestirà la maglia del Sivglia.

MILAN, ITALY - APRIL 01: Alexis Sanchez of FC Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the Serie A TIM match between FC Internazionale and Empoli FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 01, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il club friulano ha annunciato l’addio attraverso una nota ufficiale:

"Si dividono le strade dell'Udinese e di Alexis Sanchez. Il club e la leggenda bianconera hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Alexis sarà sempre un emblema della storia dell'Udinese e tutta la società lo ringrazia per le pagine scritte insieme che resteranno impresse nella memoria dei nostri tifosi”.

Contestualmente, il Siviglia ha comunicato l’arrivo di Sanchez:

“Il Siviglia e l'Udinese Calcio hanno raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante cileno Alexis Sánchez per una stagione al club sivigliano. Con una carriera che pochi possono eguagliare e avendo giocato per molti dei più grandi club del mondo del calcio, Alexis arriva al Nervión per portare la sua esperienza e il suo istinto da goleador”.

