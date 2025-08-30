L'ex portiere ha parlato del numero uno dell'Italia e della vicenda che lo vede vicino all'addio al club parigino

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 agosto 2025

C'era anche Marco Amelia nella rosa dell'Italia che nel 2006 ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. L'ex portiere del Milan ha rilasciato un'intervista a SportWeek e si è soffermato anche su Gianluigi Donnarumma.

Il portiere è in rotta con il PSG che dopo il mancato rinnovo lo ha messo praticamente fuori rosa acquistando Chevalier come primo portiere. Scelta tecnica, ha spiegato il club parigino. Ma tant'è. Donnarumma, che con la squadra francese ha conquistato la Champions e ha vinto tanto in questi anni, deve trovare un altro club. Il City si sarebbe fatto avanti ma le ultime parlano di un accordo non ancora trovato tra le parti in causa.

Amelia del 'collega' dice: «A quanto pare aveva accettato il rinnovo al ribasso ma a Parigi avevano già preso Chevalier. E conoscendo un po' come funziona da quelle parti avrà pesato anche la volontà di avere in rosa uno dei migliori portieri francesi, ma tra i due non c'è proprio partita. Gigio viene criticato per il gioco con i piedi? Non è vero che non sa usarli».

«È sufficiente guardare le partite per capirlo. È stato sempre criticato ingiustamente, credo per invidia. È il migliore in circolazione e lo sanno tutti. Se il PSG ha vinto tutto quello che ha vinto è anche, se non soprattutto, suo. Si parla bene di quanto siano bravi ma io il PSG l'ho visto dominare solo in finale e se ci è arrivato in finale e grazie a Donnarumma. Penso alla doppia sfida con l'Arsenal, a tutti i miracoli, i rigori parati contro il Liverpool», spiega.

E aggiunge: «Per arrivare pronto all'eventuale Mondiale deve trovare un club che gli permetta di continuare a mostrare di che pasta è fatto. È il migliore, non lo dico io. Lo dicono tutti».

(Fonte: SportWeek)