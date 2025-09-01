GdS – Tutti gli esoneri di Mourinho: che tesoretto! E per il futuro…

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce e anche per questo esonero arriverà nelle casse dell'ex allenatore dell'Inter una buonuscita per chiudere il contratto. La Gazzetta dello Sport fa due conti in tasca al tecnico e sottolinea: "Senza contare tutto quello che ha guadagnato dai felici esordi al Porto circa 20 anni fa, anche al Fenerbahce Mou ha ottenuto una buonuscita di 16 milioni di euro, in virtù di un contratto triennale che gli garantiva 10,5 milioni netti a stagione. Stipendi da top manager per una carriera in cui ha sempre saputo tenere alta l’asticella, a dispetto degli ultimi risultati", si legge.