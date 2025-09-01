GdS – Tutti gli esoneri di Mourinho: che tesoretto! E per il futuro…

FC Inter 1908
L'ex allenatore dell'Inter è stato esonerato dal Fenerbahce dopo la mancata qualificazione in Champions
Eva A. Provenzano
José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce e anche per questo esonero arriverà nelle casse dell'ex allenatore dell'Inter una buonuscita per chiudere il contratto. La Gazzetta dello Sport fa due conti in tasca al tecnico e sottolinea: "Senza contare tutto quello che ha guadagnato dai felici esordi al Porto circa 20 anni fa, anche al Fenerbahce Mou ha ottenuto una buonuscita di 16 milioni di euro, in virtù di un contratto triennale che gli garantiva 10,5 milioni netti a stagione. Stipendi da top manager per una carriera in cui ha sempre saputo tenere alta l’asticella, a dispetto degli ultimi risultati", si legge.

"Ma lui ha sempre spuntato contratti blindatissimi, con ricchissime clausole d’uscita. Nei 7 esoneri della sua carriera, infatti, ha totalizzato un tesoretto di ben 110 milioni. Tanto per farsi un’idea al Chelsea nel 2007 Abramovich lo liquidò con 21 milioni, al Real Madrid si congedò con la consolazione di 20 milioni, mentre il Chelsea bis gli fruttò altri 10 milioni. L’uscita più ricca resta quella dal Manchester United con 23 milioni, quindi la separazione dal Tottenham gli portò 17 milioni, al contrario l’addio alla Roma gli ha concesso appena 3 milioni".

Un tesoretto che gli permette di stare tranquillo e pensare serenamente al suo futuro che secondo la rosea potrebbe essere sulla panchina della Nazionale portoghese. Nel suo Paese si sta spargendo la voce che gli sponsor potrebbero spingere per lui dopo il Mondiale.

(fonte: gazzetta.it)

