Ex Inter, Moses riparte dal Kaysar. L’annuncio ufficiale

Ha giocato anche in Serie A con la maglia dell'Inter Victor Moses e da oggi è un nuovo giocatore del Kaysar. L'esterno offensivo classe 1990 ha firmato con il Kaysar, club del Kazakistan. Il calciatore, che a Milano ha giocato nella stagione 2019-2020 e ha totalizzato venti presente e cinque assist in maglia nerazzurra, era svincolato dopo l'esperienza al Luton, in Inghilterra.
«Felice di annunciare che mi sono unito al Kaysar. Sono molto euforico per quello che sarà", ha commentato il calciatore che ha anche vestito le maglie di Chelsea e Liverpool. Il calciatore è stato già accolto dalla squadra kazaka come è stato raccontato sui profili social ufficiali del club.
