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Sky – Cesc Fabregas, un’altra stagione al Como e poi si vedrà. Solo una big…

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Un anno fa l'Inter lo aveva cercato dopo l'addio di Inzaghi, poi ha virato decisamente su Chivu. Il tecnico spagnolo vuole giocarsi l'Europa appena conquistata
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Oggi ha difeso a spada tratta gli interessi del Como su Nico Paz. Ma si parla ancora del futuro di Cesc Fabregas e di possibili offerte che potrebbero convincerlo a lasciare il Como. A Skysport però la linea è chiara: "Fabregas è deciso a rimanere nella prossima stagione", hanno spiegato.

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Rispetto ad un anno fa quando si parlava di varie società che lo avevano cercato con l'Inter che aveva provato l'affondo, lo spagnolo vuole restare per giocarsi almeno l'Europa League che ha conquistato in questo campionato sfiorando la Champions League (che potrebbe ancora conquistare nell'ultima gara di campionato).

"Andrebbe via solo per un top club e il City ha preso Maresca, l'Arsenal deve ancora giocare la finale di Champions e dovrebbe andare avanti con Arteta, al Chelsea va Xabi Alonso, al Real Mourinho, sarebbero questi i club che potrebbero farlo vacillare e quindi il Como si aspetta che resti almeno per un'altra stagione, poi si vedrà", hanno aggiunto dal canale satellitare sull'allenatore del Como.

(Fonte: SS24)

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