Asta fantacalcio, tutti i portieri (titolari e non) della Serie A: da Sommer a Svilar

BOLOGNA

Primo: Skorupski.

Secondo: Ravaglia.

Terzo: Bagnolini.

Note: Nella scorsa stagione c’è stata un'alternanza inaspettata tra i pali, dunque è meglio essere prudenti anche quest'anno perché pure Italiano è un allenatore che cambia i portieri. Skorupski parte come titolare, ma Ravaglia ha dato ampie garanzie e può avere ancora spazio viste le coppe. Il consiglio è di averli entrambi dunque, per non correre rischi. Bagnolini il terzo.

FIORENTINA

Primo: De Gea.

Secondo: Terracciano.

Terzo: Martinelli.

Note: Il nuovo titolare è David De Gea, arrivato da svincolato. Ma Pietro Terracciano è rimasto e ha rinnovato. C'è quindi la coppia obbligata che va fatta al fantacalcio, visto che lo spagnolo è stato un anno fermo e c’è anche la Conference League. Nelle prime tre di campionato infatti ha giocato Terracciano, ma la sensazione è che dopo la sosta possa esserci il sorpasso dello spagnolo. Queste le parole di Palladino pre-sosta: "Ho voluto vederli all’opera entrambi e sono molto contento di quello che hanno fatto: abbiamo preferito dar riposare De Gea dopo i 120’ di giovedì, era distrutto. Dalla sosta inizieremo a ragionare su chi sarà il titolare". Il terzo è Martinelli.

INTER

Primo: Sommer.

Secondo: Martinez.

Terzo: Di Gennaro.

Note: È arrivato Martinez dal mercato, ma il titolare resta Sommer nell'Inter in partenza e non ci sono dubbi, lo ha confermato Inzaghi stesso in conferenza stampa. Rispetto all'anno scorso, però, la sensazione è che Martinez avrà maggior spazio rispetto ad Audero. Il consiglio per il fantacalcio è di averli entrambi in rosa. Il terzo è ancora Di Gennaro, potete decidere di fare il terzetto o di prendere un titolare low cost come terzo.

JUVENTUS

Primo: Di Gregorio.

Secondo: Perin.

Terzo: Pinsoglio.

Note: Il nuovo numero uno della Juve è arrivato dal mercato ed è Di Gregorio, prende il posto di Szczesny che è fuori rosa e sul mercato. Il vice resta Perin, il terzo è ancora Pinsoglio se decidete di fare tutto il terzetto bianconero all'asta. Perin come vice al fanta è comunque obbligatorio, visto che in panchina c'è Motta (ma lo era anche con Allegri).

LAZIO

Primo: Provedel.

Secondo: Mandas.

Terzo: Furlanetto.

Note: Provedel resta il primo portiere della Lazio, nonostante Mandas abbia dato ampie garanzie nella scorsa stagione. Il greco rimane un vice affidabile, che può trovare spazio visti i tanti impegni e il consiglio è dunque di averli entrambi in rosa. Se volete anche il terzo, è Furlanetto.

MILAN

Primo: Maignan.

Secondo: Torriani/Sportiello.

Terzo: Torriani/Sportiello.

Note: Il titolarissimo resta Maignan in casa Milan, ma ha avuto tanti problemi fisici negli anni e quindi occhio al suo vice che va preso al fanta. Sportiello si è infortunato e starà fuori almeno fino a ottobre, il secondo può farlo allora il giovanissimo Torriani finché non torna l'ex Atalanta. Ha stupito tutti in preseason, anche Fonseca. Meglio quindi avere il terzetto rossonero al momento.

NAPOLI

Primo: Meret.

Secondo: Caprile.

Terzo: Contini.

Note: Il primo portiere è Meret anche con Conte, ma occhio a Caprile che ha fatto bene l'anno scorso a Empoli. La gerarchia iniziale è con Meret titolare, ma non è stato brillantissimo nel precampionato e non sono da escludere sorprese alla lunga, dunque il consiglio in chiave asta è di averli entrambi in rosa per sicurezza. Il terzo è Contini se decidete di fare tutto il terzetto del Napoli.

ROMA

Primo: Svilar.

Secondo: Ryan.

Terzo: Marin.

Note: Il sorpasso è avvenuto l'anno scorso, con Svilar che è diventato il titolarissimo davanti a Rui Patricio. Il portoghese è partito a zero, il secondo è arrivato dal mercato: l'esperto Ryan, è il vice d'esperienza che voleva De Rossi. Il terzo è Marin. Ma potete prendere un terzo low cost al fanta.