Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Daniele Faggiano, ex direttore sportivo tra le altre della Sampdoria, ha parlato del futuro delle panchine di Serie A, in particolare di quella del Milan:

Valzer allenatori: il Milan cambierà?

“Si sta facendo mercato di allenatori già da febbraio e marzo. Mi dispiace che Pioli sia stato subissato da polemiche. Il Milan però come squadra qualche problema ce l’ha e non certo per colpa di Pioli, che è stato un signore a non battere i pugni quando tutti lo contestavano. Non è una squadra che poteva giocare su più fronti. Poi se due-tre giocatori calano i risultati non arrivano”