Sky – Godin, c’è anche la Fiorentina: ma col Cagliari affare serrato. Vidal, sarà Inter

Diego Godin, come riportato, è ai saluti. Il centrale dell’Inter si libererà nelle prossime ore dai nerazzurri ed è pronto a raggiungere la Sardegna. Come riporta Sky Sport, la trattativa con il Cagliari è piuttosto serrata, ma si registra nelle ultime ore anche un interesse della Fiorentina, non ancora manifestato all’Inter: se i sardi non dovessero affondare, potrebbe esserci questa concorrenza. Per quanto riguarda Arturo Vidal non manca molto, è però una trattativa privata tra il giocatore e il Barcellona, ma potrebbe aprirsi una possibilità di un indennizzo ai catalani qualora l’Inter raggiungesse determinati obiettivi: al di là della tempistica, però, Vidal sarà un giocatore dell’Inter, con cui sta parlando di un biennale con opzione.