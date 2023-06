Guardiola: “Lautaro fantastico. Lo volevo al City nel 2020? Non provammo a prenderlo perché…”

Nel corso di un'intervista a ESPN in vista della finale di Champions League, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha svelato un retroscena di mercato su Lautaro

Nel corso di un'intervista a ESPN in vista della finale di Champions League, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha svelato un retroscena di mercato su Lautaro Martinez, che sfiderà sabato sera a Istanbul. Ecco le sue parole:

"Volevamo ingaggiarlo nel 2020? Hai visto un giocatore al mondo che il City non voleva ingaggiare? Hehe... È un giocatore eccezionale, campione del mondo... In quell'anno avevamo Agüero e Gabriel Jesús, quindi Lautaro non è mai stato una possibilità".