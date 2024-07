Sky – Gudmundsson, ci pensa anche lo Stoccarda. “L’impressione è che…”

Non solo Inter e Juventus sulle tracce di Albert Gudmundsson . Il gioiello di casa Genoa interessa anche allo Stoccarda in Bundesliga, come emerso nelle ultimissime ore.

"L'impressione è che il suo nome rimarrà caldo in chiave mercato fino alla fine dell'estate", ha svelato il giornalista di Sky in studio. Il Genoa lo valuta circa 30 milioni di euro e al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Seguiranno aggiornamenti sull'islandese, anche in chiave Inter...