Pedullà – L’Inter accelera su Holm: ha il sì del giocatore. L’offerta…

Il noto esperto di mercato parla del giocatore dello Spezia come di un obiettivo concreto per la società nerazzurra

C'è la Juve, ma l'Inter di più. Così Alfredo Pedullà parla di Emil Holm , esterno dello Spezia, classe 2000. Il club nerazzurro - scrive il noto esperto di mercato - è stato stregato dal giocatore e ha accelerato per cercare di portarlo via alla concorrenza dopo aver risolto le priorità di questi giorni.

Dopo il mancato riscatto di Bellanova, al quale si è rinunciato anche perché era stato individuato lo svedese come obiettivo, la società interista ha ottenuto il sì del giocatore. Lo Spezia valuta il suo cartellino tra i 12 e i 15 mln, l'Inter può provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto con una contropartita tecnica. E in più allo Spezia andrà in prestito Francesco Pio Esposito.