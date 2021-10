Inter, si delinea il futuro: Sanchez via a gennaio. E c’è un acquisto già certo

Man mano che passano i giorni, si delinea il futuro del mercato dell'Inter, tra entrate e uscite: ecco le ultime novità

"Il club nerazzurro ha già bloccato Onana per la prossima stagione ma ora deve pensare al futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sta giocando poco e l’idea di un addio anche a gennaio sta prendendo corpo. Marsiglia e West Ham hanno sondato il terreno ma alla fine qualche opportunità potrebbe spuntare anche in Spagna. In caso di una sua partenza già a metà stagione l’Inter potrebbe decidere di puntare su Satriano o in alternativa valutare una soluzione low cost".