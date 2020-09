L’edizione odierna di TuttoSport si sofferma sul mercato in uscita dell’Inter. C’è anche Milan Skriniar tra i possibili partenti in casa nerazzurra. Il quotidiano spiega: “Si sta scaldando l’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Skriniar. I vice-campioni d’Europa hanno l’esigenza di sostituire Thiago Silva. L’Inter chiede 50 milioni per il difensore centrale”.