Mercato, l’Inter cambia idea e dice no: “Manovra che regala un risparmio vicino ai 20mln”

Inversione netta. Che cambia le strategie future e che, soprattutto, regala al club un risparmio cospicuo, vicino ai 20 milioni di euro

"L'Inter non riporterà in Italia Zinho Vanheusden. l'Inter avrebbe dovuto riportarlo indietro nella prossima estate, ma la pandemia ha bloccato qualsiasi investimento. Non è solo una questione di soldi, ovviamente. Se tecnicamente Vanheusden non si discute, dall'altra parte c'è un problema prettamente fisico. A ventidue anni, Zinho ha già avuto due infortuni al legamento, rimanendo fuori per molto tempo. Solo 55 le presenze nel campionato belga in tre stagioni, più undici in Europa League. Un po' pochino per chi costa intorno ai 20 milioni riscatto".