TS – Inter, verso fine mercato può arrivare anche un centrocampista: gli incastri

"Un capitolo a sé meritano le considerazioni per il pacchetto di centrocampo. In linea teorica, con Stefano Sensi l’Inter sarebbe a posto. Non si fa però fatica a capire come, rispetto allo scorso anno, al reparto manchi fisicità per l’uscita di Gagliardini, una qualità che Inzaghi vorrebbe che fosse aggiunta in organico anche perché - come insegna la parabola dell’allenatore - spesso nei finali di partita ricorre a un centrocampista grande e grosso per “fare legna” e aggiungere centimetri in mezzo all’area, caratteristiche lontanissime da quelle di Sensi", si legge su Tuttosport.