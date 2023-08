Inter, infortunio per Acerbi: Inzaghi non rischia, salterà la prima di campionato

Problema muscolare per Francesco Acerbi: il difensore dell'Inter, come comunicato direttamente dal club nerazzurro, ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra, e verrà sottoposto ad esami più approfonditi per scoprire l'entità dell'infortunio. Facile che, per evitare qualsiasi rischio, possa saltare la prima di campionato, in programma il 19 agosto contro il Monza.