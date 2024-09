Inter, Dumfries a un passo dal rinnovo: le cifre. Club irremovibile sulla clausola

Rinnovo a un passo per Denzel Dumfries con l’Inter: tutti i dettagli del nuovo accordo e la decisione della società sulla clausola

Rinnovo a un passo per Denzel Dumfries con l’Inter. Il Corriere della Sera aggiorna così dopo gli ultimissimi dialoghi tra le parti per il prolungamento del contratto, in scadenza al 30 giugno 2025.