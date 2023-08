Inter, futuro Stankovic: “Prestito per rientrare dalla porta principale e non andare più via”

Dopo l'ottimo precampionato, il mondo Inter si interroga sul futuro di Filip Stankovic, giovane portiere di proprietà nerazzurra rientrato dal prestito al Volendam, in Olanda.

"Positive anche le prestazioni offerte dal figlio d’arte Filip Stankovic, che si è meritato i complimenti di tifosi, addetti ai lavori e compagni di squadra. Il portiere verrà girato nuovamente in prestito per farsi le ossa, ma l’obiettivo è quello di rientrare, negli anni a venire, dalla porta principale, con l’obiettivo di non partire più".