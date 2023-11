Inter, l’imprescindibile Mkhitaryan prepara il tour de force: una sorpresa col rinnovo?

Per Inzaghi, Mkhi è un imprescindibile: ha giocato 16 partite su 16, di cui una sola è da subentrato, ed è il quarto per minuti giocati, dopo Sommer, Lautaro e Calhanoglu.

E dopo la sosta ha già dimostrato di poter far male: dopo il primo stop ha realizzato una doppietta nel 5-1 nel derby contro il Milan, dopo la seconda ha chiuso i conti con il 3-0 sul Torino su rigore.

Come riferisce il quotidiano, nelle prossime settimane potrebbe esserci un’accelerata sul tema rinnovo.

La volontà di Inter e Mkhitaryan è quella di proseguire insieme e tutto lascia credere che non ci saranno problemi.

“Non necessariamente si concretizzerebbe con un semplice contratto annuale, ma potrebbe sfociare in qualcosa di più” conclude il quotidiano.

