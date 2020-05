Inter, via Lautaro? Circola un nome davvero pazzesco. Un fuoriclasse che passa una volta sola

Tra i tanti nomi che si fanno in ottica Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona ce n’è uno nuovo che, di sicuro, farebbe impazzire tutti: Sergio Aguero. L’attaccante argentino del Manchester City, 32 anni il prossimo 2 giugno, è in scadenza nel 2021 con il club inglese e i segnali che arrivano dall’Inghilterra non sembrano improntati a un rinnovo. Per ora siamo alla traccia suggestiva, non c’è una vera e propria trattativa. Ma il nome di Aguero circola eccome in orbita nerazzurra. Un rinforzo in attacco di impressionante valore, che di sicuro farebbe impazzire tutti i tifosi dell’Inter. Scrive Alfredo Pedullà:

“Occhio alle sorprese, un esempio può essere il Kun Auguro che ha un contratto fino al 2021 con il Manchester City e che non è particolarmente felice. Aguero è stato accostato al Napoli ma non abbiamo conferma. E’ sempre piaciuto all’Inter, siamo in una fase del mercato troppo dipendente – nel caso dei nerazzurri dalla definizione dell’affare Lautaro. E in attesa di capire come si evolveranno i rapporti tra il Kun e il City“.

