Repubblica – Inter, ecco l’ultima offerta per Arnautovic. E la verità su Sensi

Repubblica aggiorna sulla situazione di Marko Arnautovic in casa Inter: ecco l'ultima offerta e la verità su Stefano Sensi

Il primo nome sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco è quello di Marko Arnautovic . Titolare nella sfida di Coppa Italia giocata dal Bologna col Cesena, l’austriaco è considerato il primo obiettivo. Ecco le ultimissime dal sito di Repubblica.

“I nerazzurri hanno offerto 8 milioni di euro al Bologna, che continua però a chiederne 12 per il 34enne attaccante austriaco. Stefano Sensi non entrerà nella trattativa: il centrocampista non rientra nei piani di Thiago Motta. L’Inter cercherà, attraverso nuovi contatti, di sbloccare la trattativa inserendo qualche bonus alla base fissa di 8 milioni”, si legge.