"Ultimi dettagli. Siamo lì. Tomas Palacios non è ancora un giocatore dell'Inter, ma i piani alti sono ancora al lavoro per arrivare alla fumata bianca. Al momento siamo al più classico dei "manca solo la firma". Quel nero su bianco prima dell'ufficialità". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Independiente Rivadavia per Tomas Palacios.