GdS – Inter non ha mai nascosto interesse per Pereyra a 0: “E lui sogna di…”

L’ Inter nelle ultime sessioni di mercato è molto attenta ai possibili colpi a parametro 0. Il duo Marotta-Ausilio valuta le varie opportunità e un nome molto apprezzato è quello di Roberto Pereyra , in scadenza al 30 giugno 2023 con l’Udinese. Ecco le novità dalla Gazzetta dello Sport sull’argentino:

“È il capitano dell'Udinese, dove si trova benissimo, ma ha il sogno di giocare ancora una competizione europea. È su questi binari che si muove la scelta e l'Inter non ha mai nascosto un certo interesse nei mesi scorsi”, si legge sul sito della rosea. In questo campionato, Pereyra è a quota 4 gol e 6 assist in 24 partite.