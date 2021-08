Attacco, ecco il nome a sorpresa: “Se non chiude Correa o Zapata, Inter pronta ad accelerare”

Sono ore intensissime, in cui l'Inter mette in gioco il suo futuro e in cui margini di errore non sono ammessi

Marco Macca

Sono ore intensissime, in cui l'Inter mette in gioco il suo futuro e in cui margini di errore non sono ammessi. Perché da sostituire c'è un pezzo da novanta come Romelu Lukaku, e perché c'è uno scudetto da difendere. I nerazzurri sono alle prese con una scelta importantissima in attacco. Dopo Edin Dzeko, infatti, a Milano arriverà un'altra punta, da scegliere tra Joaquin Correa e Duvan Zapata. Ma c'è anche un nome a sorpresa, secondo calciomercato.com: Moise Kean. Qualora dovessero saltare le due trattative sopra dette, l'Inter potrebbe accelerare per il calciatore di proprietà dell'Everton:

Uomo di Raiola

"Una è Joaquín Correa, calciatore che Inzaghi stima e conosce tantissimo. Nelle ultime ore, però, avanza anche la candidatura di Moise Kean, idea che ha iniziato a prendere piede durante i discorsi che Raiola e l’Inter avevano intrapreso per Dumfries. L’attaccante vorrebbe rientrare in Italia e giocare con continuità, i nerazzurri hanno Zapata nel mirino, ma se Percassi tentennasse eccessivamente e se Raiola presentasse Kean come una grande occasione, allora sì che l’Inter potrebbe accelerare le pratiche", si legge.

(Fonte: calciomercato.com)