Inter, proposto questo scambio col Man United in estate: il retroscena

Durante la finestra estiva di mercato appena terminata, è arrivata una richiesta importante dalla Premier League per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, che sta trattando con il club per rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, era finito di una big inglese infatti. Si trattava del Manchester United, prima dell'acquisto di Noussair Mazraoui.