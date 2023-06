Riso: “Serata giusta per Inter-Frattesi? Devono risolvere prima altro”

Il centrocampista italiano è nel mirino dell'Inter da tempo, ma per acquistarlo serve una cessione. L'offerta arrivata per Brozovic dall'Al-Nassrha individuato il giocatore in uscita per l'arrivo del giocatore neroverde a Milano. La questione stava per risolversi con l'accordo tra il club nerazzurro e il club arabo per l'addio del croato per una cifra sui 22 mln di euro (2 i mln che sarebbero stati dati come buonuscita al calciatore) ma aumentata l'offerta nei confronti del calciatore, per convincerlo ad accettare il campionato arabo, l'Al-Nassr ha ripresentato ai nerazzurri un'offerta da 15 mln. E la cessione si è bloccata. Così come l'acquisto di Frattesi.