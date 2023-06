Inter, Marotta: “Frattesi? Il prezzo continua a salire. Carnevali sa…”

Davide Frattesi sarà un giocatore dell'Inter? Difficile dirlo in questo momento, perché il mercato nerazzurro vive una fase di stallo per la telenovela Brozovic . Intanto Marotta ha incontrato Giovanni Carnevali e Beppe Riso a Rimini per ribadire la volontà dei nerazzurri di mettere le mani sul centrocampista del Sassuolo, da capire però se basterà.

Intanto lo stesso Marotta, a Rimini, ha parlato del calciatore individuato per migliorare la mediana. Queste le parole dell'amministratore delegato nerazzurro: "Non è facile perché Giovanni è molto bravo e sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, perciò il prezzo di Frattesi continua a salire".