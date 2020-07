Inter sette meraviglie: ecco il centrocampo da paura che Marotta e Conte sognano per il 2020-21

Eriksen è arrivato a gennaio, Tonali potrebbe essere il prossimo. Ma Marotta e Conte, in vista del 2020-21, non vogliono certo fermarsi qui e, anzi, hanno in mente di trasformare il centrocampo dell’Inter in un reparto all’altezza delle grandi d’Europa. Un reparto da sette meraviglie, come i sette campioni che potrebbero far parte della rosa nerazzurra. Eccoli, secondo Tuttosport:

“… E così sarà anche a sinistra e in mezzo al campo dove Marotta vuole mettere al servizio del tecnico sei-sette titolari interscambiabili: Brozovic, Barella, Sensi, Eriksen, Tonali e Vidal più uno fra Gagliardini e Vecino“.

(Fonte: Tuttosport)