Julian Alvarez è entrato nel secondo tempo della gara dell'Argentina contro l'Austria. Ha sostituito Lautaro Martinez a partire dal 63esimo. Alla fine della partita vinta due a zero dalla Nazionale di Scaloni, con doppietta di Messi, il giocatore dell'Atletico Madrid ha gelato i tifosi della squadra guidata da Simeone.
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Julian Alvarez gela l’Atletico: “Sono onesto, la cosa migliore è che io vada via. Ho un sogno”
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«Non credo sia il momento giusto per parlare del mio futuro. Ma non posso neanche nascondermi. Ho parlato con alcuni dirigenti dell'Atletico Madrid e credo che la cosa migliore per tutti è un trasferimento . Voglio realizzare il mio sogno», ha spiegato. L'attaccante argentino vorrebbe approdare al Barcellona. Ma le offerte di cui si è parlato finora hanno fatto ridere e arrabbiare l'AM che ha reagito attraverso i social per difendere il giocatore che ha una clausola rescissoria di 500 mln inarrivabile per chiunque lo vorrebbe.
«Cerco di essere una persona onesta. Ho parlato con le persone dell'Atlético Madrid e penso che un trasferimento sia la soluzione migliore per tutti», le parole del giocatore.
(Fonte: As.com)
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