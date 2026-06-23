«Non credo sia il momento giusto per parlare del mio futuro. Ma non posso neanche nascondermi. Ho parlato con alcuni dirigenti dell'Atletico Madrid e credo che la cosa migliore per tutti è un trasferimento . Voglio realizzare il mio sogno», ha spiegato. L'attaccante argentino vorrebbe approdare al Barcellona. Ma le offerte di cui si è parlato finora hanno fatto ridere e arrabbiare l'AM che ha reagito attraverso i social per difendere il giocatore che ha una clausola rescissoria di 500 mln inarrivabile per chiunque lo vorrebbe.