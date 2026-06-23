Oggi è stato eletto Malagòa presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Fabrizio Romano ha parlato della possibilità di vedere sulla panchina della Nazionale di Roberto Mancini.
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fcinter1908 calciomercato Romano: “Mancini-Italia: nessun contratto firmato ma aspetta la chiamata della Nazionale”
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Romano: “Mancini-Italia: nessun contratto firmato ma aspetta la chiamata della Nazionale”
Resta l'ex allenatore dell'Inter il favorito a ricoprire la carica da ct della Nazionale italiana dopo la vittoria alle elezioni di Malagò
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«Questa è l'indicazione. Il nuovo presidente ha chiesto tempo. Al momento non c'è nulla di firmato, ma il favorito è Mancini dopo l'addio all'Al-Sadd», ha spiegato sul futuro allenatore dell'Italia il giornalista.
«Apertura totale da parte dell'ex ct che ha un rapporto ottimo rapporto con Malagò. Sta aspettando la chiamata della Nazionale ed è sicuramente il grande favorito», ha aggiunto ancora sull'ex allenatore nerazzurro il giornalista esperto di mercato.
(Fonte: DAZN)
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