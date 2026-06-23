Resta l'ex allenatore dell'Inter il favorito a ricoprire la carica da ct della Nazionale italiana dopo la vittoria alle elezioni di Malagò

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 giugno - 04:00

Oggi è stato eletto Malagòa presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Fabrizio Romano ha parlato della possibilità di vedere sulla panchina della Nazionale di Roberto Mancini.

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«Questa è l'indicazione. Il nuovo presidente ha chiesto tempo. Al momento non c'è nulla di firmato, ma il favorito è Mancini dopo l'addio all'Al-Sadd», ha spiegato sul futuro allenatore dell'Italia il giornalista.

«Apertura totale da parte dell'ex ct che ha un rapporto ottimo rapporto con Malagò. Sta aspettando la chiamata della Nazionale ed è sicuramente il grande favorito», ha aggiunto ancora sull'ex allenatore nerazzurro il giornalista esperto di mercato.

(Fonte: DAZN)