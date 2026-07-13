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Italia, suggestione Guardiola: “Il pensiero ha sfiorato Malagò, ecco la reale situazione”

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In questi ultimi giorni si è fatto a più riprese il clamoroso nome di Pep Guardiola per la panchina dell'Italia. L'edizione odierna de La Stampa ha fatto il punto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In questi ultimi giorni si è fatto a più riprese il clamoroso nome di Pep Guardiola per la panchina dell'Italia. L'edizione odierna de La Stampa ha fatto il punto della situazione, descrivendo il reale stato dell'arte:

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"Non tramontano, infine, i gossip su Pep Guardiola, ma la sensazione è che si tratti più di una suggestione che di un’ipotesi concreta".

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"Magari, sin da quando ha scelto di candidarsi alla presidenza federale, il pensiero ha sfiorato Malagò, ma i costi elevati e le remore dello stesso tecnico, desideroso di fermarsi un po’ dopo l’addio al City, lasciano poche chance".

(Fonte: La Stampa)

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