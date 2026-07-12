Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha confermato come Yann Sommer sarà, a breve, un nuovo portiere del Bruges svelando però un retroscena che riguarda l'Inter:
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fcinter1908 calciomercato Romano: “Sommer al Bruges, è fatta! Ma l’Inter aveva anche pensato di…”
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Romano: “Sommer al Bruges, è fatta! Ma l’Inter aveva anche pensato di…”
Yann Sommer diventerà, nei prossimi giorni, il nuovo portiere del Bruges: Romano conferma un retroscena sull'Inter
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"Accordo raggiunto per Yann Sommer al Bruges, intesa totale. Sommer ha salutato l'Inter il 30 giugno, aveva già messo in chiaro da un po' che non sarebbe rimasto.
L'Inter aveva inizialmente valutato di tenerlo come secondo ma Sommer aveva e ha voglia di giocare e allora Yann sarà un nuovo portiere del Bruges. Tra l'altro aveva una proposta importante dalla Spagna ma ha fatto anche una scelta famigliare, restando più vicino alla sua Svizzera"
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