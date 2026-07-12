Romano: “Sommer al Bruges, è fatta! Ma l’Inter aveva anche pensato di…”

"Accordo raggiunto per Yann Sommer al Bruges, intesa totale. Sommer ha salutato l'Inter il 30 giugno, aveva già messo in chiaro da un po' che non sarebbe rimasto.

L'Inter aveva inizialmente valutato di tenerlo come secondo ma Sommer aveva e ha voglia di giocare e allora Yann sarà un nuovo portiere del Bruges. Tra l'altro aveva una proposta importante dalla Spagna ma ha fatto anche una scelta famigliare, restando più vicino alla sua Svizzera"