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fcinter1908 calciomercato In Spagna – Né Bastoni né Schlotterbeck: Flick ha in mente altro per il Barcellona

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In Spagna – Né Bastoni né Schlotterbeck: Flick ha in mente altro per il Barcellona

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Il calciatore nerazzurro, che a lungo è stato accostato al Barça, sembra ormai essere fuori dai radar blaugrana
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Barcellona cerca ancora un difensore. "Né Alessandro Bastoni né Nico Schlotterbeck hanno convinto del tutto la squadra come possibili acquisti definitivi e il nome che cambia le carte in tavola è quello di William Saliba". Così scrivono in Spagna sottolineando che il difensore dell'Arsenal è considerato un primo obiettivo blaugrana ma difficile perché nel mirino di club come Real e PSG.

In Spagna – Né Bastoni né Schlotterbeck: Flick ha in mente altro per il Barcellona- immagine 2
Getty Images

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"L'operazione è costosa e molto complessa, ma è proprio per questo che Flick vuole che il Barça agisca rapidamente. L'allenatore sa che la sua squadra ha bisogno di un difensore centrale veloce e forte, dominante in fase offensiva e capace di coprire molto terreno all'indietro. Saliba risponde a questa descrizione meglio di qualsiasi altro nome. Non si tratterebbe di un acquisto isolato, ma di un investimento di alto valore per le sue potenzialità", si legge in Spagna. 

(fonte: elnacional.cat)

 

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