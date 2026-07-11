Il Barcellona cerca ancora un difensore. "Né Alessandro Bastoni né Nico Schlotterbeck hanno convinto del tutto la squadra come possibili acquisti definitivi e il nome che cambia le carte in tavola è quello di William Saliba". Così scrivono in Spagna sottolineando che il difensore dell'Arsenal è considerato un primo obiettivo blaugrana ma difficile perché nel mirino di club come Real e PSG.