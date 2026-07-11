Il Barcellona cerca ancora un difensore. "Né Alessandro Bastoni né Nico Schlotterbeck hanno convinto del tutto la squadra come possibili acquisti definitivi e il nome che cambia le carte in tavola è quello di William Saliba". Così scrivono in Spagna sottolineando che il difensore dell'Arsenal è considerato un primo obiettivo blaugrana ma difficile perché nel mirino di club come Real e PSG.
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fcinter1908 calciomercato In Spagna – Né Bastoni né Schlotterbeck: Flick ha in mente altro per il Barcellona
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In Spagna – Né Bastoni né Schlotterbeck: Flick ha in mente altro per il Barcellona
Il calciatore nerazzurro, che a lungo è stato accostato al Barça, sembra ormai essere fuori dai radar blaugrana
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"L'operazione è costosa e molto complessa, ma è proprio per questo che Flick vuole che il Barça agisca rapidamente. L'allenatore sa che la sua squadra ha bisogno di un difensore centrale veloce e forte, dominante in fase offensiva e capace di coprire molto terreno all'indietro. Saliba risponde a questa descrizione meglio di qualsiasi altro nome. Non si tratterebbe di un acquisto isolato, ma di un investimento di alto valore per le sue potenzialità", si legge in Spagna.
(fonte: elnacional.cat)
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