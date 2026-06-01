Mundo Deportivo parla del giocatore argentino che sarebbe al centro dell'interesse del club blaugrana. Ma si parla di 100 mln cifra ridicola per l'Atletico

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 03:02)

Ha fatto discutere l'attacco diretto sui social dell'Atletico Madrid al Barcellona che vorrebbe Julian Alvarez, uno dei giocatori più rappresentativi dei Colchoneros.

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Il club della capitale spagnola ha ribadito che il suo calciatore non è in vendita e ha criticato duramente l'approccio troppo invasivo dei blaugrana sul calciatore che l'AM non vuole cedere ad una diretta concorrente e che ha una clausola rescissoria sul suo contratto di 500mln.

Dalle indiscrezioni, il club catalano potrebbe offrire circa 100 mln, una cifra che l'Atletico non prenderebbe in considerazione neanche minimamente. Le altre due squadre accostate all'argentino sono l'Arsenal e il PSG, le due finaliste di Champions.

Le parole del ds — Anche se nei giorni scorsi di Luis Campos, ds dei francesi, ha allontanato le voci di mercato: «Conosciamo molto bene i giocatori che vogliamo, i nostri obiettivi. Non abbiamo fatto una sola mossa sul mercato. Tutti i nomi che circolano sono pura speculazione. È un capitolo diverso, ma con la stessa filosofia. Non abbiamo bisogno di molti altri giocatori perché è difficile migliorare questa squadra. Analizzeremo e lavoreremo su cosa fare, ma non abbiamo fretta; abbiamo già un'ottima squadra», ha detto dopo la finale di Champions. Un'idea condivisa anche da Luis Enrique, l'allenatore che ha portato a Parigi due Champions. Ma chiederà un difensore e un attaccante ai dirigenti del club parigino.

Nelle scorse settimane hanno fatto discutere anche altre parole del ds del PSG in risposta ad un utente su X che gli chiedeva direttamente di acquistare Julian Alvarez per completare la squadra.

"Chi è disposto a dare tutto per questo progetto, per questo club, verrà a Parigi. Chi vuole godersi il bel gioco, con i compagni di squadra, allenarsi e soddisfare le richieste dell'allenatore, godersi le luci della città, il supporto della dirigenza, molto più che per i soldi che potrebbe guadagnare. Non sono i soldi che contano più del calcio, è il calcio che conta. Se giochi bene, se ti diverti, se lotti corpo e anima per questa maglia, i titoli arriveranno. E poi, naturalmente, ci sono i soldi. La cultura del merito. Se te lo meriti, sarai molto ricco d'amore e di denaro", ha risposto il portoghese. Ed è sembrato un riferimento ad una certa riluttanza del calciatore argentino a trasferirsi in Francia.

(Fonte: MD)