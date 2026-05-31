Chi lavora per il suo futuro, sta lavorando a proposte nuove, ma sarà il Milan poi a fare il prezzo: le novità su Leao

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di ieri di Rafa Leao : l'attaccante portoghese ha annunciato di voler lasciare il Milan quest'estate per provare una nuova esperienza. Ecco cosa risulta in merito a Matteo Moretto.

"Ad inizio stagione quando sembrava stesse ingranando, si parlava anche di un possibile rinnovo: il Milan aveva valutato la possibilità di allungargli la durato del contratto in scadenza nel 2028. Coi mesi la trattativa però si è arenata anche per le sue prestazioni e varie divergenze nel club: e ad inizio aprile il Milan ha cominciato a valutare le proposte per lui.