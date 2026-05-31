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Milan-Leao, è finita. Moretto: “Ecco qual è oggi la pista più calda per il futuro”

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Chi lavora per il suo futuro, sta lavorando a proposte nuove, ma sarà il Milan poi a fare il prezzo: le novità su Leao
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di ieri di Rafa Leao: l'attaccante portoghese ha annunciato di voler lasciare il Milan quest'estate per provare una nuova esperienza. Ecco cosa risulta in merito a Matteo Moretto.

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"Ad inizio stagione quando sembrava stesse ingranando, si parlava anche di un possibile rinnovo: il Milan aveva valutato la possibilità di allungargli la durato del contratto in scadenza nel 2028. Coi mesi la trattativa però si è arenata anche per le sue prestazioni e varie divergenze nel club: e ad inizio aprile il Milan ha cominciato a valutare le proposte per lui.

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Il Galatasaray lo vuole, ci sono club in Premier League che l'hanno sondato: non c'è più il Barcellona che ha preso Gordon. Da capire infine se l'Arabia chiamerà, ma la Turchia ad oggi è la più calda. Chi lavora per il suo futuro, sta lavorando a proposte nuove, ma sarà il Milan poi a fare il prezzo".

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