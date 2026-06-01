Nelle scorse ore ha parlato delle voci che lo hanno interessato e che parlano di più club di Serie A, tra cui l'Inter, che lo avrebbero messo nel mirino. Kerim Alajbegović, attaccante che ha giocato nel Salisburgo nell'ultima stagione ma è del Bayern Leverkusen e pure della Nazionale bosniaca che ha eliminato dai Mondiali l'Italia, ha detto che la Serie A gli piace tantissimo e che si sente pronto anche per grandi club.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Pedullà: Alajbegovic, ecco la richiesta per il cartellino. La Roma apprezza ma…
calciomercato
Pedullà: Alajbegovic, ecco la richiesta per il cartellino. La Roma apprezza ma…
Il calciatore bosniaco dice di essere interessato ad un'esperienza in Serie A e di essere pronto per grandi club: di lui ha parlato l'esperto di mercato
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Di lui ha parlato in queste ore, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà che sul suo profilo X ha scritto: "Alajbegovic, la richiesta parte da 30 milioni. La Roma l’ha seguito (soprattutto Massara, l'ex direttore sportivo), lo apprezza ma per ora non approfondisce. La strategia è quella di prendere gente più pronta e di spessore come Greenwood: la società giallorossa fin qui ha agito solo con il suo entourage".
© RIPRODUZIONE RISERVATA