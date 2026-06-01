Nelle scorse ore ha parlato delle voci che lo hanno interessato e che parlano di più club di Serie A, tra cui l'Inter, che lo avrebbero messo nel mirino. Kerim Alajbegović, attaccante che ha giocato nel Salisburgo nell'ultima stagione ma è del Bayern Leverkusen e pure della Nazionale bosniaca che ha eliminato dai Mondiali l'Italia, ha detto che la Serie A gli piace tantissimo e che si sente pronto anche per grandi club.