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Cerezo: “Alvarez resta all’Atletico Madrid per molte altre stagioni”

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Il presidente madrileno ha chiarito il pensiero del club sull'attaccante argentino al centro di uno scontro social col Barcellona
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Tante speculazioni sul suo futuro hanno portato l'AM a difendersi sui social ironizzando su offerte improbabili per il calciatore. Julian Alvarez, attaccante argentino dell'Atletico di Simeone, è stato al centro di tante voci di mercato e si era parlato sia dell'interesse del Barcellona, sia dell'interesse del PSG.

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Ma il presidente Cerezo ha appena tolto dal mercato il giocatore senza troppi giri di parole: «Julián Álvarez è un giocatore dell'Atlético de Madrid, non solo per la scorsa stagione, ma per molte altre. Lavoriamo costantemente per portare i migliori giocatori nella nostra squadra. E fino ad agosto, quando inizierà la Liga, c'è ancora tutto il tempo per osservare e ingaggiare giocatori», ha dichiarato il presidente del club a margine del Workshop Internazionale ICAD, “Lo sport nel contesto globale”.

«Abbiamo disputato un'ottima stagione e siamo davvero pronti a prepararci per la prossima. Man mano che ci saranno sviluppi sul mercato, li annunceremo», ha detto sul mercato dell'AM.

(Fonte: Marca.com)  

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